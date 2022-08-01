01 Августа 2022
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Памятник Игорю Нетто у стадиона &quot;Спартака&quot; в Москве (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Спартак&quot;

У стадиона "Спартака" открыли памятник советскому футболисту Игорю Нетто

Памятник Игорю Нетто открыли у стадиона "Спартака" в Москве.

Объект торжественно открыли накануне за несколько часов до начала первого домашнего матча "Спартака" в новом сезоне против "Оренбурга" (встреча завершилась победой "красно-белых" со счётом 4:1).

Ранее именем Нетто были названы трибуна C "Открытие Банк Арены" и одна из улиц рядом со стадионом.

Памятник Игорю Нетто у стадиона "Спартака" в Москве(2022)|Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Автором работы является скульптор Филипп Рукавишников. Он же создал памятники братьям Старостиным и Фёдору Черенкову, которые также расположены в других частях спартаковского стадиона.

Нетто играл за "Спартак" на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Он был капитаном команды, пять раз побеждал в чемпионате СССР и три раза выигрывал Кубок страны. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960).

Памятник Игорю Нетто у стадиона "Спартака" в Москве(2022)|Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Теги: Спартак, памятник, Игорь Нетто



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