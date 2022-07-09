10 Июля 2022
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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

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пуск ракеты, спецоперация, армия, z, оружие (2022) | Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Киев готовит очередную провокацию против России

Россия продолжает фиксировать факты преступлений киевского режима в отношении мирных граждан, сообщил Накануне.RU начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Зализном Донецкой Народной Республики в школе № 13 (ул. Петровского) дислоцированы боевики националистического батальона "Айдар", на подступах к зданию развернуты блокпосты и огневые точки, при этом, местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита"; в Харькове на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (просп. Юбилейный) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются; в Нью-Йорке Донецкой Народной Республики в школе № 18 (ул. Железная) дислоцированы боевики националистического батальона с иностранными наемниками, размещены крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО, в помещениях учебного заведения под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.

Кроме того, в Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено. Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации об этой бесчеловечной провокации, подготовленной украинскими властями, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по уже отработанному сценарию обвинит российские подразделения в якобы неизбирательных ударах и гибели гражданского населения.

Данные факты в очередной раз демонстрируют безжалостное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение нормам международного гуманитарного права. Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, такие циничные действия киевского режима до настоящего времени по-прежнему остаются без внимания мировой общественности.

Теги: Спецоперация, провокация



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