09 Июля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае суд оставил в силе приговор бывшему куратору строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой"

В Пермском крае суд оставил в силе приговор бывшему куратору строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой" Илье Козыреву, признанному виновным в хищении средств, выделенных для строительства первой очереди объекта, сообщает "Ъ".

Как сообщало Накануне.RU, ранее в рамках дела о хищениях при строительстве зоопарка был осужден бывший куратор строительства Илья Козырев. Его приговорили к четырем годам лишения свободы и оштрафовали на 900 тыс. руб.Приговор Илье Козыреву был вынесен Ленинским судом Перми в феврале 2022 года. В суде было доказано, что Козырев в составе организованной группы в период 2017–2018 годов подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств в счет оплаты. При этом организацией данные работы фактически не исполнены.

Ущерб бюджету Пермского края составил более 353 млн руб. Адвокаты подали апелляционную жалобу, которую краевой суд оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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