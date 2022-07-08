В Перми самолет прервал взлет во время разбега по взлетно-посадочной полосе из-за лисы

В Перми самолет авиакомпании "Победа" Boeing 737-800 был вынужден прервать взлет во время разбега по взлетно-посадочной полосе аэродрома Большое Савино, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел сегодня утром. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, причиной стало появление на ВПП лисы, которая пыталась ее перебежать.

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Пермь — Санкт-Петербург. Повторный взлет экипаж благополучно выполнил спустя пять минут.