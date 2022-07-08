Тюменский депкульт обязали разработать правила выступления на концертах, после обмороков детей

Прокуратура Тюменской области завершила проверку информации о падении в обморок детей во время выступления на Дне славянской письменности, которое состоялось 24 мая, в филармонии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, несмотря на участие в мероприятии 150 несовершеннолетних, ответственным исполнителем не были приняты надлежащие меры к обеспечению безопасных условий его проведения, сохранению жизни и здоровья всех участников.

"В этой связи прокуратурой области внесено представление директору департамента культуры Тюменской области, в котором поставлен вопрос о разработке документа, регламентирующий порядок проведения культмассовых мероприятий с участием несовершеннолетних. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении", - сообщили в ведомстве.

По данным очевидцев во время концерта ухудшилось самочувствие порядка 20 человек. Сообщалось, что ребята стояли на сцене с начала и до конца концерта под софитами и ждали, пока все выступят. В филармонии утверждали, что хор состоял из 50 человек, "скорая" не потребовалась никому. Также в организации уточнили, что ни один ребенок не потерял сознание и что дети подготовлены к таким моментам: у выступающих существуют специальные знаки: если они чувствуют, что им сложно, тяжело стоять, они подают специальные знаки и их уводят за кулисы. Они там пьют воду, могут походить, подышать. В филармонии заявили, что почти все артисты вернулись и закончили участие в концерте.