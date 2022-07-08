На Южном Урале возбуждено уголовное дело после гибели мальчика, упавшего с велосипеда

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели девятилетнего мальчика, который упал с велосипеда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, трагедия произошла 6 июля. По словам очевидцев, ребенок хотел скатиться с горки и упал, получив серьезные травмы, скорая ехала 40 минут. Ребенок умер в больнице.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика.

Свою проверку проводит прокуратура области. Она оценит соблюдение законодательства при оказании несовершеннолетнему медицинской помощи. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.