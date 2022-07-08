08 Июля 2022
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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

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Экономика В России Москва
Андрей Макаров, Татьяна Голикова, Антон Силуанов, Гайдаровский форум (2019) | Фото: gaidarforum.ru

"Закрылся" сайт Гайдаровского форума

Перестал работать сайт Гайдаровского форума.

"Работа сайта временно приостановлена. Хостинг сайта временно приостановлен", - говорится в сообщении, размещённом на портале.

Отметим, мероприятие проходило на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, ректор которой Владимир Мау на днях был отправлен под домашний арест по подозрению в мошенничестве, общий ущерб от которого превышает 21 млн руб.

Мау также возглавлял оргкомитет Гайдаровского форума.

Мау, Медведев, Гайдаровский форум(2015)|Фото: er.ru

Теги: Гайдаровский форум, РАНХиГС, Владимир Мау



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