"Закрылся" сайт Гайдаровского форума

Перестал работать сайт Гайдаровского форума.

"Работа сайта временно приостановлена. Хостинг сайта временно приостановлен", - говорится в сообщении, размещённом на портале.

Отметим, мероприятие проходило на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, ректор которой Владимир Мау на днях был отправлен под домашний арест по подозрению в мошенничестве, общий ущерб от которого превышает 21 млн руб.

Мау также возглавлял оргкомитет Гайдаровского форума.