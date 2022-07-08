08 Июля 2022
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Экономика Челябинская область
Алексей Текслер (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске запустят производство быстрозарядных станций для электромобилей

В Челябинске на НПО "Электромашина" (входит в состав госкорпорации Ростех) запустят серийное производство самых мощных в России зарядных станций для электрокаров. Губернатор региона Алексей Текслер ознакомился с производственными мощностями предприятия.

"Это современное инновационное оборудование. В стране производителей быстрых зарядных станций с характеристиками 150 кВт и выше нет. Наше предприятие является единственным. Сейчас государство разворачивает программы стимулирования производства и установки зарядных станций. И наш автопром все больше ориентируется на производство электромобилей", - отметил глава региона.

Мощность зарядной станции составляет 150 кВт. Она способна зарядить машину на 80% всего за 20 минут. "Это совместный проект кластера транспортного машиностроения. Такая кооперация позволила выполнить станцию в соответствии с тенденцией к импортозамещению зарубежных компонентов. Нашей разработкой уже заинтересовались несколько регионов РФ, с которыми проведены предварительные переговоры", – отметил директор по стратегическому и инновационному развитию НПО "Электромашина" Леонид Зелепухин.

В настоящий момент в Челябинской области открыта 31 зарядная станция, до конца года "Электромашина" планирует установить еще две высокоскоростные зарядные станции. В 2023 году предприятие может произвести порядка 200 станций, которые будут размещены вдоль автомагистралей по всей России.

В Челябинской области электрический транспорт развивается. На автозаводе "Урал" разрабатывают электрический автомобиль, а на площадке ЧТПЗ начнется производство троллейбусов и электробусов. Поэтому, по словам Алексея Текслера, необходимо комплексно подойти к этому вопросу. В частности, в регионе планируется обнулить транспортный налог для полностью электрических автомобилей, будет действовать региональная программа субсидирования установок электрозарядных станций.

"Будем системным образом стимулировать возникновение соответствующей зарядной инфраструктуры и приобретение электромобилей. Учитывая, что в целом по стране потребность в тысячах единиц таких станций, необходимо не только поставлять технику, но оказывать услугу в комплексе. Поэтому будем не просто стимулировать производство, но и возникновение в регионе лидеров отрасли, технологических компаний, которые будут оказывать комплексную услугу для зарядки транспорта", - отметил губернатор.

Алексей Текслер(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Предприятие готово предложить комплексное решение благоустройства ЭЗС "под ключ" в любом месте на территории РФ. Оно будет включать оборудование самой зарядной станции, строительно-монтажные работы и адаптированную интеллектуальную систему Amasis 2.0.

"К 2030 году, согласно принятой Правительством РФ концепции развития производства электротранспорта, каждый десятый автомобиль, выпускаемый в России, должен быть электрическим, а число электрозаправок должно вырасти до 72 тысяч. Уверен, что эта разработка поможет грамотно выстроить качественную зарядную инфраструктуру в стране. Это первая полностью отечественная быстрозарядная электрозаправочная станция, способная зарядить машину на 80% всего за 20 минут", – рассказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Теги: Алексей Текслер, зарядные станции, Электромашина,



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