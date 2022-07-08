На "Иннопроме" Екатеринбург заключил соглашения на более чем 160 миллиардов рублей

По итогам Международной промышленной выставки "Иннопром", проходившей в Екатеринбурге накануне, мэрия заключила соглашения на сумму, превышающую 160 млрд рублей. Об этом в "Итогах недели" рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

"Российский премьер назвал "Иннопром" "главным индустриальным событием" нашей страны. Ожидается, что заключенные на нем представителями администрации города Екатеринбурга договоренности позволят привлечь в уральскую столицу инвестиций на сумму более 160 млрд рублей. Важнейшим среди всего этого, на мой взгляд, стало подписание двух соглашений, которые дают старт масштабному развитию наземного метро в Екатеринбурге", - рассказал градоначальник.

Столица Урала приняла в 2022 году представителей из 47 государств и 78 регионов России, включая председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова. Напомним, что именно Казахстан в этом году был страной-партнером мероприятия.

"Выставка "Иннопром" проводится в нашем городе с 2010 года. Именно здесь в свое время были представлены проекты микрорайона Солнечный и кампуса УрФУ, показан электропоезд "Ласточка". Словом, здесь можно заглянуть в будущее, увидеть, каким Екатеринбург станет всего через несколько лет! Так что я уверен: идеи и планы, озвученные в этом году, также обретут плоть и кровь в обозримой перспективе", - заключил Орлов.

С 4 по 7 июля жители и гости Екатеринбурга могли увидеть разработки свыше 600 экспонентов. За эти четыре на выставке состоялось более 100 деловых мероприятий и пришло по меньшей мере 36 тыс. человек.

В следующем году проведение "Иннопрома" запланировано на 10-13 июля.