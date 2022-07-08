08 Июля 2022
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Продуктовый магазин (2022) | Фото: Накануне.RU

Рыбная продукция на столе практически у каждой российской семьи – Путин

Президент России Владимир Путин сегодня поздравлял рыбаков с наступающим профессиональным днем.

"Рыбохозяйственный комплекс сегодня относится к ключевым отраслям. Ваша продукция на столе практически у каждой российской семьи. При всех внешних вызовах рыбная индустрия будет и дальше развиваться, государство окажет поддержку", - заявил глава государства во время церемония поднятия флага на трех новых рыболовецких суднах.

Между тем, статистика противоречит словам президента.

Так, в 2021 году Рыбный союз провел исследование, согласно которому каждый десятый городской житель РФ в принципе не ест рыбу. Раз в неделю ее может позволить каждый третий, при этом каждый второй хотел бы потреблять больше, но не может.

А с началом военной спецоперации РФ на Украине и введением санкций сильно подскочили цены на отдельные виды рыбы, например, лосось и другие виды красной рыбы. Дошло до того, что рестораторы начали обращаться в ФАС. Их не устраивает чуть ли не удвоившаяся стоимость рыбы при снижающемся качестве.  

Теги: владимир путин, рыба, лосось



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