В Соликамске в пожаре пострадали трое детей

В Соликамске во время пожара пострадали четыре человека, из них трое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в квартире по ул. Большевистская спасателям поступило сегодня, в 6.25.

"К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 15 человек личного состава и пяти единиц техники. По прибытию к месту первыми пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходило горение домашних вещей на площади четыре квадратных метра. Локализация горения в 06.38, ликвидация последствий пожара в 06.42", - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Соликамска.

Причины пожара выясняются.