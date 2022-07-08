На Среднем Урале снижается рождаемость. Рост ждут в 2025 году

Рождаемость на Среднем Урале продолжает снижаться. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

По ее данным, в первом полугодии 2022 года в регионе было зарегистрировано 19 тысяч 959 записей актов о рождении детей – это на 5% меньше, чем за такой же период 2021 года (21 тысяча 34 записи).

"Снижение рождаемости у нас связано с особенностями демографической ситуации в стране, когда в 90-е годы рождалось очень мало детей. Эта ситуация характерна для всей России. На сегодняшний день потенциальными родителями являются граждане, которые родились как раз в девяностые, а поскольку их рождалось почти вполовину меньше, чем в восьмидесятые, снижение на сегодняшний день объясняется именно этим", - рассказала Храмова.

Она отметила, что по прогнозам рост рождаемости ожидается с 2025 года.

"Подрастут дети 2000-х, а их в то время рождалось значительно больше. В 90-е у нас средний показатель по области был 44 тысячи рождений в год, а в 2000-е – уже 48 тысяч. Пик рождаемости был отмечен в 2014 году – 63 тысячи. Зная эти цифры и показатели можно понять, почему у нас такая ситуация происходит", - добавила представитель ЗАГС.

По ее словам, в первом полугодии 2022-го на Среднем Урале родилось 10 тысяч 303 мальчика (51,6%) и 9 тысяч 656 девочек (48,4%).

"Мальчиков у нас всегда рождается больше, это общая биологическая закономерность. Она остается неизменной практически из года в год", - пояснила Наталья Храмова.