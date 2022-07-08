На Среднем Урале снижается рождаемость. Рост ждут в 2025 году

08 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО
детская площадка рядом с ЖК WOODS (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале снижается рождаемость. Рост ждут в 2025 году

Рождаемость на Среднем Урале продолжает снижаться. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

По ее данным, в первом полугодии 2022 года в регионе было зарегистрировано 19 тысяч 959 записей актов о рождении детей – это на 5% меньше, чем за такой же период 2021 года (21 тысяча 34 записи).

"Снижение рождаемости у нас связано с особенностями демографической ситуации в стране, когда в 90-е годы рождалось очень мало детей. Эта ситуация характерна для всей России. На сегодняшний день потенциальными родителями являются граждане, которые родились как раз в девяностые, а поскольку их рождалось почти вполовину меньше, чем в восьмидесятые, снижение на сегодняшний день объясняется именно этим", - рассказала Храмова.

(2006)|Фото: Накануне.ru

Она отметила, что по прогнозам рост рождаемости ожидается с 2025 года.

"Подрастут дети 2000-х, а их в то время рождалось значительно больше. В 90-е у нас средний показатель по области был 44 тысячи рождений в год, а в 2000-е – уже 48 тысяч. Пик рождаемости был отмечен в 2014 году – 63 тысячи. Зная эти цифры и показатели можно понять, почему у нас такая ситуация происходит", - добавила представитель ЗАГС.

По ее словам, в первом полугодии 2022-го на Среднем Урале родилось 10 тысяч 303 мальчика (51,6%) и 9 тысяч 656 девочек (48,4%).

"Мальчиков у нас всегда рождается больше, это общая биологическая закономерность. Она остается неизменной практически из года в год", - пояснила Наталья Храмова.

Теги: рождаемость, дети, снижение, рост, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети