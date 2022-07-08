В Челябинске будут судить подростка, обвиняемого в смерти сверстника

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сверстнику, повлекшем по неосторожности его смерть, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 4 апреля текущего года около дома по улице Хохрякова между подростками произошла ссора. Обвиняемый обладал навыками в контактных видах спорта, он с силой нанес однокласснику удар в область шеи, который оказался смертельным.

После задержания подросток по решению суда находился под домашним арестом.