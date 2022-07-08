Под Северском уничтожена колонна ВСУ с грузинскими наемниками, - ТАСС

Войска РФ и ДНР уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, сообщает ТАСС.

По данным источника, ликвидировано около 30 военнослужащих, которые отступали на нескольких десятках машин и пикапах.

Северск в ДНР сейчас контролируется украинскими войсками. 7 июля посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что российские войска активно наступают на Северск, Артемовск (Бахмут), Славянск.

Сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просит Зеленского отвести войска из Северска, так как город находится в низине и окружен с трех сторон.