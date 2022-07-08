Лавров - об отказе Блинкена фотографироваться с ним: А я никого не приглашал

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД Группы двадцати (G20) в Индонезии.

"Я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Kyodo сообщило, что традиционная церемония фотографирования министров иностранных дел стран G20 на индонезийском острове Бали отменилась в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии главы российской дипломатии.

Накануне прошел приветственный ужин для делегатов. Главы МИД стран "большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.