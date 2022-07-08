08 Июля 2022
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Происшествия За рубежом
Синдзо Абэ (2018) | Фото: RT

Экс-премьер-министр Японии Абэ не подает признаков жизни после покушения

Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ не проявляет жизненных признаков, передает агентство Kyodo со ссылкой на источник в экстренных службах города Нара, где произошло покушение.

Ранее действующий премьер страны Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии.

Абэ выступал перед своими сторонниками с предвыборной речью, когда в него совершил два выстрела вооруженный мужчина. 67-летний Абэ был ранен в грудь и в шею. Поступали противоречивые сведения о его состоянии по дороге в больницу – по одним данным, он был в сознании, по другим – ему искусственно поддерживали дыхание и сердцебиение.

Стрелявший задержан. По данным СМИ, он напал на Абэ из-за недовольства его политикой.

Теги: синдзо абэ, покушение, реанимация



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Развитие сюжета:

Ранее 08.07.2022 11:18 Мск В Совфеде оценили нападение на экс-премьера Японии Абэ

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Ранее 08.07.2022 07:35 Мск Экс-премьер Японии Абэ тяжело ранен во время уличного выступления


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