Мэр Мегиона прокомментировал претензии прокуратуры к незаконному содержанию 32 собак

Приюта для временного содержания собак, за который мэру Мегиона Олегу Дейнеку внесли представление, по закону не должно было быть. Об этом сообщило издание NEFT со ссылкой на главу города.

Претензии прокуратуры возникли в связи с несоблюдением санитарных норм в ветеринарном пункте, отсутствии будок и площадки для выгула. Прокуратура посчитала, что администрация неэффективно потратила деньги на несоответствующий закону объект, который обошелся мэрии в 12 млн руб.

По словам Дейнеки, непонимание возникло из-за изменений в законодательстве.

"Год назад мы выиграли грант на объект временного содержания животных. В период строительства у нас поменялось законодательство. Внесли туда изменения, что необходимо строить питомники. Питомники и объекты временного содержания — это совершенно разные вещи", — рассказал мэр.

По его словам, питомник требует больших затрат. Процесс усовершенствования объекта будет небыстрым и при этом очень дорогостоящим, а в бюджете города таких денег нет.

"Некоторые ваши коллеги пишут, что он обошелся мэрии в 12 миллионов рублей. Это брехня. Нам выделили 6,7 миллионов грантовой поддержки, порядка двух миллионов мы выделили из бюджета. Другое дело, что нам оказывали помощь, спонсоры привозили песок, около тысячи кубов, досками с нами поделились. Но что касается бюджета — мы потратили около девяти миллионов", — рассказал чиновник.