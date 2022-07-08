Мэр Мегиона прокомментировал претензии прокуратуры к незаконному содержанию 32 собак

08 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
собака, бродячая собака, приют (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Мэр Мегиона прокомментировал претензии прокуратуры к незаконному содержанию 32 собак

Приюта для временного содержания собак, за который мэру Мегиона Олегу Дейнеку внесли представление, по закону не должно было быть. Об этом сообщило издание NEFT со ссылкой на главу города.

Претензии прокуратуры возникли в связи с несоблюдением санитарных норм в ветеринарном пункте, отсутствии будок и площадки для выгула. Прокуратура посчитала, что администрация неэффективно потратила деньги на несоответствующий закону объект, который обошелся мэрии в 12 млн руб.

По словам Дейнеки, непонимание возникло из-за изменений в законодательстве.

"Год назад мы выиграли грант на объект временного содержания животных. В период строительства у нас поменялось законодательство. Внесли туда изменения, что необходимо строить питомники. Питомники и объекты временного содержания — это совершенно разные вещи", — рассказал мэр.

По его словам, питомник требует больших затрат. Процесс усовершенствования объекта будет небыстрым и при этом очень дорогостоящим, а в бюджете города таких денег нет.

"Некоторые ваши коллеги пишут, что он обошелся мэрии в 12 миллионов рублей. Это брехня. Нам выделили 6,7 миллионов грантовой поддержки, порядка двух миллионов мы выделили из бюджета. Другое дело, что нам оказывали помощь, спонсоры привозили песок, около тысячи кубов, досками с нами поделились. Но что касается бюджета — мы потратили около девяти миллионов", — рассказал чиновник.

Теги: собаки, Олег Дейнека, представление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.07.2022 10:17 Мск Мэр Мегиона получил представление за незаконное содержание 32 собак


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети