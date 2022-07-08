08 Июля 2022
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Общество За рубежом
митинг Флойд (2021) | Фото: JERRY HOLT, STAR TRIBUNE

Полицейского, убившего Джорджа Флойда, снова приговорили к 20 годам тюрьмы

46-летнего экс-полицейского из Миннеаполиса (США) Дерека Шовина приговорили к 21 году лишению свободы за убийство чернокожего подозреваемого Джорджа Флойда.

В прошлом году Шовин уже был приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Позже он обжаловал приговор. Новое дело рассматривалось в рамках федерального законодательства США, и Шовин признал себя виновным, что ограничило его право на обжалование нового приговора. С учетом уже отбытого срока ему предстоит провести в федеральной тюрьме 20 лет, пишут американские СМИ.

Шовин получил срок, близкий к максимальному возможному по вменяемой ему статье (до 25 лет тюрьмы). "Сдавливать коленом шею человека до тех пор, пока он не умрет, неправильно, и за такое поведение вы должны быть существенно наказаны", - заявил судья окружного суда в Сент-Луисе, вынесший приговор.

Смерть Флойда в 2020 году послужила началом массового движения в США (а потом и по всему западному миру) Black Lives Matter ("Жизни черных важны").

Теги: дерек шовин, джордж флойд, blm



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