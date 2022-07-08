Представителей рабочих профессий "Транснефть" приняли участие в 20-й конкурс профмастерства

В Тюмени, на базе "Транснефть – Сибирь" состоялся финальный этап конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" между рабочими основных профессий организаций системы "Транснефть", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Мероприятие проходило с 4 по 8 июля 2022 года.

Конкурс, цель которого – стимулирование к самосовершенствованию и профессиональному росту, а также повышение престижа рабочих профессий, в этом гуду проходил уже в 20-й раз. В юбилейных соревнованиях приняли участие 189 человек, конкурсные мероприятия проводились на четырех производственных площадках "Транснефть – Сибирь", которое, что символично, в текущем году отмечает 55-летие с момента образования.

"Конкурс профмастерства – это наша славная традиция, наш профессиональный смотр сил, который неизменно пользуется высокой популярностью в коллективе системы «Транснефть». Он проходит в атмосфере здорового соперничества, участники, что называется, выкладываются на сто процентов, демонстрируют исключительный уровень профессионального мастерства и творческого подхода к делу, настоящий высший пилотаж. Искренне желаю конкурсантам спортивного задора и успехов!", – отметил президент "Транснефть" Николай Токарев.

В ходе соревнований мастерство и практические навыки демонстрировали трубопроводчики линейные, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, операторы товарные, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, охранники, водители грузового автомобиля и машинисты экскаватора.

По результатам практических и теоретических этапов жюри оценивало уровень знаний нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

"Стабильность и высокое качество всех производственных процессов, последовательная и успешная реализация программы импортозамещения, модернизация и диверсификация производственной деятельности наших предприятий опираются на прочный фундамент профессионализма. На знания, талант и трудолюбие наших специалистов, которое было продемонстрировано в течение двух конкурсных дней. Нам есть, чем гордиться", - дал оценку результатам конкурса вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз.

Церемония награждения состоялось 7 июля 2022 года в производственном корпусе Тюменского ремонтно-механического завода "Транснефть – Сибирь". В ней приняли участие заместитель вице-президента "Транснефть" Марс Фазлыев, заместитель вице-президента "Транснефть" Александр Пузиков, генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, представители организаций системы "Транснефть". Участников конкурса поздравили ветераны производства, пожелав им дальнейших профессиональных успехов.

Наибольшее количество призовых мест – 12 – получила команда "Транснефть – Сибирь". Лидером по наградам высшего достоинства также стала команда принимающей стороны – девять первых мест. Победители и призеры получили памятные знаки.

В 2023 году финальный этап конкурса профмастерства "Лучший по профессии" состоится на базе "Транснефть – Урал" Уфе.