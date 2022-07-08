08 Июля 2022
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метис Джек Рассел терьера (2022) | Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

Свердловские росгвардейцы спасли служебных собак, которых бросили отступающие ВСУ

Свердловские росгвардейцы, находившиеся в зоне проведения спецоперации РФ на Украине, спасли служебных собак, которых бросили запертыми в клетках отступающие подразделения ВСУ.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, животных приютили сотрудники транспортного ОМОН "Топаз". Изможденных и голодных собак бойцы спецподразделения освободили и некоторое время кормили, чем могли – варили рис, давали макароны с тушенкой. Со временем четвероногих удалось пристроить в семьи неравнодушных местных жителей.

Однако самую маленькую, метиса Джек Рассел терьера, пристроить не удалось, и она стала постоянным спутником отряда. Старший сержант полиции Сергей П. назвал ее Топой, а в день, когда росгвардейцы должны были отправляться домой, он обнаружил собаку сидящей в подготовленной для вещей сумке.

Росгвардеец со спасенной собакой(2022)|Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

"Решение взять собаку с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим другом. Я укрывал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог", - признался уральский спецназовец.

Как добавили в управлении, сейчас Топа стала полноценным членом семьи и живет у Сергея дома.

метис Джек Рассел терьера(2022)|Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

Теги: собаки, Росгвардия, спецоперация



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