МВД: необходимы занятия по обучению езде на электросамокатах в школах

Обучение несовершеннолетних езде на электросамокатах нужно включить в школьную программу.

Как заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин, такого рода вопросы должны решаться на государственном уровне. "Если [разработать] соответствующую примерную программу подготовки, если в ней будут предусмотрены соответствующие часы, ну почему бы и нет", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

"Обычно такие вещи происходят очень непросто, потому что если мы час отведем управлению электросамокатами, то вопрос - у кого этот час отобрать? У физики, у химии, русского языка?" - отметил Митрошин.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников анонсировал новые нормы пользования электросамокатами.

"До конца года разберемся с этой категорией и максимально упорядочим их", - заявил он.