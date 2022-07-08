08 Июля 2022
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Общество В России
Константин Ярошенко (2022) | Фото: iz.ru / скриншот с видео

Ярошенко хочет создать фонд помощи российским заключенным в США

Российский летчик Константин Ярошенко, который провел более 10 лет в тюрьме США по обвинению в контрабанде наркотиков и которого в апреле 2022 года обменяли на американца Тревора Рида, собирается создать фонд помощи российским заключенным в США и их семьям.

"Зная, как работает судебная система в США, я буду очень полезен и советом, и делом", — сказал россиянин.

Ярошенко отметил, что собирается заняться поддержкой российских граждан, находящихся в тюрьмах США, после восстановления здоровья. "С некоторыми юристами, бывшими заключенными американских и европейских тюрем, правозащитниками я уже вел переговоры. Надо выбрать верное направление, чтобы начать работу и оказывать реальную помощь", - сообщил Ярошенко.

Он также намерен подать в суд более чем на 20 лиц, которых считает виновными в своем похищении, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 27 апреля состоялся обмен американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был осужден в США на 20 лет в 2011 году по обвинению в контрабанде наркотиков из Африки.

Теги: Ярошенко, заключенные, США



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