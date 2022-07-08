08 Июля 2022
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Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

СМИ: власти обсуждают новые детали пенсионной реформы

Для получения налогового вычета и софинансирования со стороны властей России в рамках новой пенсионной реформы гражданам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды минимум на 10 лет.

Такой механизм обсуждается финансовыми властями. Он должен обеспечить долгосрочность инвестиций. В настоящее время решение окончательно не принято. Правительство и Центробанк должны внести законодательные изменения для стимулирования долгосрочных сбережений граждан до 15 июля.

Софинансирование, по данным собеседников "Известий", предполагается только в случае с добровольными накоплениями на пенсию. Ни в страховых, ни в инвестпродукте оно не предусмотрено.

Как считает эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев, важно дать гражданину возможность самостоятельно выбирать формат и условия сбережения своих средств, ориентируясь на конкурирующие предложения различных финансовых институтов и собственные предпочтения, сообщают "Известия".

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) объяснил рекордное сокращение числа пенсионеров в 2021 году.

Основная часть сокращения пришлась на увеличение пенсионного возраста, но свое влияние оказал и рост смертности от коронавируса и его последствий, сообщил глава ПФР Андрей Кигим, выступая в Госдуме.

Теги: пенсия, пенсионная реформа



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