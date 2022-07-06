06 Июля 2022
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чемпионские пояса бокс (2016) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге звезда российского бокса сразится с бразильцем. Их бой ждут с прошлого года

В Екатеринбурге идет подготовка масштабного шоу в рамках турнира RCC Boxing Promotions, который состоится 9 июля. Главным поединком вечера станет бой россиянина Магомеда Курбанова против бразильца Патрика Тейшейры.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, поединок Курбанова и Тейшейры должен был состояться еще в декабре прошлого года, но тогда Магомед приболел и встреча сорвалась. В результате было принято решение перенести схватку на следующий год.

Сейчас оба спортсмена уже в Екатеринбурге и готовятся к субботнему бою в ринге КРК "Уралец". Также на данном турнире выступят Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко и дебютирует профессиональный кикбоксер Мамука Усубян.

ринг-герл бокс(2016)|Фото: Накануне.RU

Магомед Курбанов – непобежденный российский боец, третий номер рейтинга Всемирной боксерской ассоциации WBO, обладатель титула интернационального чемпиона WBO, в прошлом чемпион Азии среди молодежи. Дебютный бой Курбанова состоялся в 2015 году, с тех пор он успел пройти путь от молодого проспекта до настоящей звезды российского бокса.

Его соперник Патрик Тейшейра – бразильский боксер-профессионал, выступающий в первой средней и средней весовых категориях. Является бывшим чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе.

Теги: Курбанов, Тейшейра, бой, бокс, Екатеринбург



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