В Белгородской области атакованы автомобили с российскими пограничниками, - Shot

Две машины с российскими пограничниками были атакованы в Белгородской области на границе с Украиной, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, один УАЗ, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, когда он двигался примерно в 400 метрах от границы. Один человек погиб, еще трое ранены.

На вторую машину сбросили взрывное устройство с беспилотника. В автомобиле находилось двое, они не пострадали.

Вчера сообщалось, что в городе Клинцы (Брянская область) на границе России и Украины трое неизвестных мужчин, возможно, вооруженных, атаковали военную часть.

Напомним, ВСУ с территории Украины постоянно обстреливают российские приграничные села. 3 июля в Минобороны РФ заявили, что киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов. В результате обстрела пострадали 65 домов, в том числе многоквартирные. Кроме того, при обстреле погибли пять человек.