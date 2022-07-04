В Артемовском районе ВКС РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ

ВКС России за сутки высокоточным оружием уничтожили семь пунктов управления ВСУ в оккупированной части Артемовского района ДНР. Об этом сегодня сообщило Минобороны РФ.

Пункты уничтожены в районе Северска, куда отступают ВСУ и где они намерены задержать продвижение российских войск. Также уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением в этом же районе.

Военные эксперты заявляют, что вслед за освобождением ЛНР начнутся бои за освобождение Северска, Соледара и Артемовска. Украинские телеграм-каналы пишут, что Киев стягивает туда силы. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова предложил Владимиру Зеленскому отвести войска из Северска, так как город находиться в низине и окружен с трех сторон, а отступившие из Лисичанска войска сильно устали и деморализованы, а держать город нет необходимости, он не так стратегически важен, как Артемовск.

Однако Зеленский не хочет оставлять Северск, и это провоцирует новый конфликт между политиками и военными, недовольными ошибочными решениями, которые дорого обходятся ВСУ.

Накануне помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что бои идут уже на подступах к Северску. А из Лисичанска удалось бежать около 40% личного состава ВСУ.

При этом президент России Владимир Путин сегодня сказал, что подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, "безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности".