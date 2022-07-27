Арестованная баскетболистка УГМК заявила, что не хотела нарушать законы РФ

Экс-центровая екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Бриттни Грайнер дала показания в Химкинском городском суде. Она заявила, что использовала найденную у нее медицинскую марихуану с разрешения врачей, но не собиралась ее брать с собой в Россию.

"Я не имела намерения нарушать какой-либо закон РФ. Думаю, я торопилась и еще не до конца выздоровела, поэтому все свалила в сумку", - цитирует спортсменку "Интерфакс".

Подсудимая подчеркнула, что знает о запрете наркотиков в России и что не собиралась привозить с собой обнаруженные у нее при въезде картриджи, содержащие медицинскую марихуану. При этом Грайнер пояснила, что использовала медицинскую марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика. Это, по ее словам, распространенная практика в Америке, в том числе среди спортсменов. Вместе с тем, отметила Грайнер, она не употребляла марихуану во время игрового сезона, поскольку это могло бы повлечь за собой дисквалификацию как для нее, так и для всей команды.

Перед возвращением в Россию, пояснила подсудимая, она находилась в США в отпуске, а свое утомленное состояние объяснила джетлагом и перенесенным коронавирусом. Грайнер добавила, что решила вернуться в Россию, несмотря на рекомендации властей США, поскольку не могла подвести команду.

Отвечая на вопросы гособвинителя о признании вины, Грайнер пояснила, что признает ее "по факту случившегося", но указала, что "не хотела этого делать".

Спортсменка подчеркнула, что не имела умысла ни на контрабанду, ни на хранение запрещенных веществ. "Я не планировала ничего запрещенного привозить, но беру на себя ответственность за то, что нашли у меня в багаже", - сказала Грайнер.

Напомним, что Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля текущего года. Позднее ей предъявили обвинение в контрабанде наркотических средств (гашишное масло) из штатов на территорию России, после чего поместили в СИЗО. При этом в США баскетболистку признали "незаконно удерживаемой".

Позднее спортсменка направила письмо президенту США, где просила о помощи и своем скорейшем освобождении. Накануне Джо Байден ответил девушке, заявив, что США сделает все для того, чтобы вернуть арестованную американку обратно в штаты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала подход США в попытке вернуть на родину баскетболистку. По ее словам, только после завершения судебного разбирательства в РФ можно будет говорить о возвращении спортсменки домой.