ЛНР: Киев укрепляет позиции в Артемовске и Соледаре

Киев укрепляет свои позиции в Артемовске (Бахмуте) и Соледаре. Об этом сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, были дооборудованы новые фортификационные сооружения, а на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии, которая проходила боевое слаживание на Житомирском полигоне.

Политические телеграм-каналы пишут, что глава режима Владимир Зеленский потребовал любой ценой удержать Артемовск и Соледар. Их потеря будет стоить должности главкому ВСУ Валерию Залужному. На Банковой недовольны постоянными отступлениями ВСУ, которые воспринимаются на Западе как слабость украинских войск, не способных противостоять российской армии.

Военкор Юрий Котенок сообщает, что Покровское к востоку от Артемовска полностью взято под контроль, до города осталось всего несколько километров. Также ВСУ отходят из Новолуганского. "Институт изучения войны" (США) тоже отмечает территориальные потери ВСУ на этом направлении.

Накануне сообщалось, что союзные силы взяли под контроль Углегорскую ТЭС возле Светлодарска. Но зачистка территории ТЭС от украинских боевиков может занять не один день, заявил мэр Дебальцево Игорь Захаревич.

Утром Минобороны РФ сообщило, что в районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Накануне в МВД ЛНР заявили, что продвижение союзных войск в направлении Артемовска и Соледара затрудняют минные поля. Боевики добиваются, чтобы освободительные войска выходили на открытую местность, где по ним легче нанести ракетные и артиллерийские удары.