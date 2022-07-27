Глава Евпатории ушел в отставку после беседы с Аксеновым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отставке руководителя администрафии Феодосии Андрея Лебедева.

"По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Это уже не первая отставка, в которую глава крымского муниципалитета уходит после "беседы" с Аксеновым.

В канун Нового года Аксенов провел такую беседу с главой Симферополя. "Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок", - писал тогда глава Крыма.

Впрочем, так же часто в крымских муниципалитетах случаются отставки в связи с тем, что руководство становится фигурантом уголовных дел. Так, в апреле этого года силовики пришли за главой горсовета Евпатории Олесей Харитоненко, а в ноябре прошлого года с поличным при получении взятки задержали главу Белогорска Игоря Ипатко. Оценку собственной компетенции в свете таких кадровых проблем в республике Аксенов не давал.