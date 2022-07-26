26 Июля 2022
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Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Администрация Миасса покупает десять автобусов за 73 млн рублей

Администрация Миасса объявила аукцион на поставку десяти низкопольных автобусов. Начальная цена закупки – 73,2 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Автобусы должны быть 2022 года выпуска и без пробега. Они должны быть оборудованы видеокамерами, USB розетками и кондиционером. Транспорт нужно поставить до 1 декабря текущего года.

Заявки от участников будут принимать до 2 августа, итоги подведут 4 августа.

Теги: администрация Миасса, аукцион, автобусы,



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