Администрация Миасса покупает десять автобусов за 73 млн рублей

Администрация Миасса объявила аукцион на поставку десяти низкопольных автобусов. Начальная цена закупки – 73,2 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Автобусы должны быть 2022 года выпуска и без пробега. Они должны быть оборудованы видеокамерами, USB розетками и кондиционером. Транспорт нужно поставить до 1 декабря текущего года.

Заявки от участников будут принимать до 2 августа, итоги подведут 4 августа.