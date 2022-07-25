25 Июля 2022
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Экономика Пермский край
Дмитрий Махонин, Юговский комбинат молочных продуктов (2022) | Фото: t.me/mahonin59

Завод из Прикамья стал лидером рейтинга крупнейших сыроделов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале рассказал о том, что "Юговский комбинат молочных продуктов" возглавил рейтинг крупнейших сыроделов России за 2021 г, составленный национальным союзом производителей молока.

Благодаря запуску новых линий объёмы производства на предприятии выросли в два раза до 40 тыс. т сыров в год. Компания постоянно развивается, говорит губернатор. В конце прошлого года начала работу площадка комбината в Перми с линиями по изготовлению сливочного масла мощностью 10 т в час и производству сыров – 30, 50 и 80 т в сутки. Всё это позволило "ЮКМП" стать лидером в России по выпуску сыров.

"Мы, в свою очередь, помогаем нашим предприятиям аграрного сектора выйти на новый уровень и реализовывать крупные инвестпроекты. Запустили уникальную среди других регионов страны субсидию – возвращаем переработчикам молока 30% от затрат на создание и модернизацию производств твёрдых сыров и молока, сухих сливок и сыворотки. Компания на достигнутом не останавливается. В следующем году планируют запустить вторую и третью очереди производства", - написал Махонин.

Дмитрий Махонин, Юговский комбинат молочных продуктов(2022)|Фото: t.me/mahonin59

Теги: Юговский комбинат молочных продуктов, Дмитрий Махонин, рейтинг



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