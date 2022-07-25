"ЮТэйр" свяжет Тюмень и Иркутск

Вскоре "ЮТэйр" начнёт возить пассажиров из Тюмени в Иркутск и обратно.

По данным тюменского аэропорта "Рощино", полёты начнутся 3 сентября. По вторникам и субботам между этими городами будут летать Boeing-737.

Вылет из Тюмени – в 14.30, прибытие в Иркутск – 21.05, время в пути составит 3 часа 35 минут. Из Иркутска рейс отправляется в 22.15, прибытие в Тюмень – 23.00, время в пути – 3 часа 45 минут (указано местное время для каждого аэропорта). Стоимость перелёта – от 7 тыс. 53 руб.