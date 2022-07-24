В Госдуме раскритиковали идею переименовать Киевский вокзал Москвы

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина оценила инициативу своего коллеги из ЛДПР Василия Власова о переименовании Киевского вокзала Москвы в Брянский.

"Считаю предложение Власова вопиющей глупостью из разряда "назло маме отморожу уши". Наоборот, нам нужно помнить, что Киев – Матерь городов русских, и, рано или поздно, обязательно вернëтся домой! Гражданам России нечего стыдиться родства с древней столицей Руси. Мы все из неë родом", - написала Останина в своём Telegram-канале.

Напомним, подробности Власов привёл в своём Telegram-канале.

"В ответ на действия украинских властей по переименованию Московского проспекта в Киеве считаю необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала – Брянский вокзал. В 2016 г. Киевский горсовет решил переименовать Московский проспект в честь Степана Бандеры, обосновав это законом о декоммунизации. В 2019-м я в ответ первый раз предложил переименовать Киевский вокзал. Брянским он назывался до 1934 г. Давайте поставим на голосование", - написал политик.