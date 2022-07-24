25 Июля 2022
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Общество Москва
Река Москва (2022) | Фото: Накануне.RU

В ЛДПР предложили переименовать Киевский вокзал Москвы

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал Москвы в Брянский. Подробности он привёл в своём Telegram-канале.

"В ответ на действия украинских властей по переименованию Московского проспекта в Киеве считаю необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала – Брянский вокзал. В 2016 г. Киевский горсовет решил переименовать Московский проспект в честь Степана Бандеры, обосновав это законом о декоммунизации. В 2019-м я в ответ первый раз предложил переименовать Киевский вокзал. Брянским он назывался до 1934 г. Давайте поставим на голосование", - написал политик.

Напомним, ранее территория без названия, примыкающая к зданию посольства США в Москве официально получила название "Площадь Донецкой народной республики". Соответствующее постановление правительства города подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Теги: Василий Власов, Киевский вокзал, Брянский вокзал, переименование



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Развитие сюжета:

Ранее 24.07.2022 21:35 Мск В Госдуме раскритиковали идею переименовать Киевский вокзал Москвы


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