Петергоф зарастает борщевиком при попустительстве местных властей

Санкт-Петербург под управлением губернатора Александра Беглова продолжает зарастать борщевиком. Петербуржцы неоднократно обращали внимание властей на проблему, однако ядовитого сорняка становится лишь больше.

На портале «Наш Санкт-Петербург» продолжают появляться жалобы на борщевик, разросшийся на территории Петергофа. Так, пользователь портала по имении Инна поделилась фотографиями, сделанными на улице Первого мая.

«Требуется скосить траву и выкопать борщевик», — пишет женщина.

Еще один пользователь портала также поделился фотографиями нескошенного ядовитого растения на Прогонной улице. Петербуржец потребовал, как можно скорее принять меры и избавиться от опасного растения пока не стало слишком поздно.

«Прошу срочно принять меры против борщевика, так как если этого сейчас не сделать, то скоро созреют новые семена и в следующие годы работы станет гораздо больше. Кроме того, прошу заранее спланировать работы на следующий год, чтобы заблаговременно подготовиться и провести их в положенные сроки, когда это максимально эффективно», — указал петербуржец.

Примечательно, что борщевик не единственная проблема, которой не довольны жители Петергофа. Так, ранее журналисты обратили внимание на затянувшиеся ремонтные работы. На сегодняшний день туристы вынуждены любоваться строительной техникой и перекопанной территорией вместо того, чтобы смотреть на памятники и фонтаны.

Некоторые неравнодушные петербуржцы, устав ждать реакции правительства и компетентных органов, вынуждены сами бороться с опасным растением. Так, девушка из Колпино уже на протяжении трех лет «держит оборону», уничтожая борщевик.

«Бывало, рублю борщевик, мимо идут люди – гуляют. Никто никогда не спросил, что я делаю и нужна ли мне помощь, наоборот, ускоряли шаг, видимо, боялись, что я заговорю с ними», — рассказала девушка.

Таким образом один человек делает больше, чем сделала вся администрация района. Если городские власти не заинтересованы в сохранении облика города, то простые петербуржцы так не думают и готовы своими силами бороться с опасным растением.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что борщевик начал «захватывать» центр Петербурга – ядовитое растение заметили у Петропавловской крепости. Однако Смольный и губернатора Беглова не сильно волнуют подобные проблемы, несмотря на обещания разобраться с борщевиком еще 2 года назад.