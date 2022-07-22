Киевские националисты похищают в Середина-Буде жителей с пророссийскими взглядами

Киевские националисты и сотрудники СБУ в в городе Середина-Буда Сумской области похищают жителей, которые выражают пророссийские взгляды, сообщил во время брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды", - сказал Мизинцев.

Националисты проверяют телефоны местных жителей. Тех, у кого находят компромат: переписку в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, избивают и увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего не известно.

Мизинцев подчеркнул, что особый цинизм таких действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны