23 Июля 2022
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СБУ, застенки, арест, хунта (2015) | Фото: kontrmaidan.ru/

Киевские националисты похищают в Середина-Буде жителей с пророссийскими взглядами

Киевские националисты и сотрудники СБУ в в городе Середина-Буда Сумской области похищают жителей, которые выражают пророссийские взгляды, сообщил во время брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды", - сказал Мизинцев.

Националисты проверяют телефоны местных жителей. Тех, у кого находят компромат: переписку в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, избивают и увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего не известно.

Мизинцев подчеркнул, что особый цинизм таких действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны

Теги: Мизинцев, националисты, похищения людей



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