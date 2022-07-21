21 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

Теперь все по-честному. Россия ввела санкции против 39 жителей Австралии по делу "Магнитского"

В ответ на введенные против 39 россиян санкции Австралии по "делу Магнитского", Россия также внесла в стоп-лист 39 граждан Австралии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "Закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный "стоп-лист" 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии", - говорится в сообщении.

Напомним, что в марте страна запретила въезд 14 гражданам РФ, "ответственных за серьезную коррупцию" и еще 25 россиянам, якобы связанных со смертью юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Теги: дело Магнитского, Австралия, санкции



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