Теперь все по-честному. Россия ввела санкции против 39 жителей Австралии по делу "Магнитского"

В ответ на введенные против 39 россиян санкции Австралии по "делу Магнитского", Россия также внесла в стоп-лист 39 граждан Австралии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "Закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный "стоп-лист" 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии", - говорится в сообщении.

Напомним, что в марте страна запретила въезд 14 гражданам РФ, "ответственных за серьезную коррупцию" и еще 25 россиянам, якобы связанных со смертью юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.