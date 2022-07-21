Электропоезд "Ласточка" пустят на север Свердловской области

Уже к осени в Свердловской области собираются запустить "Ласточку" на север региона. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитки, первые электропоезда должны прибыть в Качканар уже в сентябре. Данный вопрос решает Минтранс по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

"Практика показывает, что люди с удовольствием ездят на "Ласточке". Мы должны иметь планы — я уже думаю, даже вплоть до Ивделя. Мы должны выстроить вместе с СвЖД работу так, чтобы год от года электропоездами продвигаться на север. В этом году идем до Качканара, на запад до Красноуфимска. Мы должны подписать дорожную карту с СвЖД, работу усилить", — заявил региональный глава.

Время в пути от Качканара до Нижнего Тагила должно составить не более 1 часа 40 минут, с учетом всех остановок. В департаменте отметили, что на железнодорожной станции в Качканаре также могут построить высокую пассажирскую платформу для улучшения качества обслуживания пассажиров.