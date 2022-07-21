Президент США Джо Байден заразился COVID-19

Американский президент Джо Байден заразился коронавирусом. Как говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома, сегодня президент получил положительный тест на COVID-19, из-за чего свои обязанности теперь будет исполнять дистанционно.

По словам пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер, Байден уже начал лечение препаратом Paxlovid и сейчас испытывает легкие симптомы заболевания. Она также пообещала, что информация о состоянии здоровья главы США будут публиковаться ежедневно, а все, кто близко с ним контактировал, в том числе и члены Конгресса и СМИ, - будут предупреждены.

Пресс-секретарь напомнила, что Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины. Во вторник президент получил отрицательный результат. Жан-Пьер также добавила, что все запланированные встречи Байдена пройдут по плану, но в дистанционном формате.