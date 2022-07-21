21 Июля 2022
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море, туризм, лодка, Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

Отдых в формате "все включено" в Краснодарском крае в 3-6 раз дороже, чем в Турции

Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) проанализировали цены на отели категории "Все включено" на черноморском побережье Краснодарского края и на анталийском побережье в Турции. И пришли к неутешительным выводам: турецкие курорты такого класса оказались в 3-6 раз дешевле.

Эксперты, опрошенные "Вестником АТОР", объясняют это "органическими" преимуществами Турции: во-первых, в Анталии таких отелей просто больше, выше конкуренция, они крупнее – оптовые закупки при обслуживании дают возможность снижать цену. Также в Турции развернута целая отрасль по потоковому обслуживанию таких отелей, например, это касается организации питания. Поставщики при этом почти всегда местные – это тоже влияет на цену. Ничего подобного в Краснодарском крае пока нет.

Также Турцию отличает более благоприятный климат: купальный сезон там на несколько месяцев длиннее, чем в Сочи.

Теги: все включено, отель, краснодарский край, сочи, анталия, цены, сравнение



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