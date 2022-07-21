Отдых в формате "все включено" в Краснодарском крае в 3-6 раз дороже, чем в Турции

Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) проанализировали цены на отели категории "Все включено" на черноморском побережье Краснодарского края и на анталийском побережье в Турции. И пришли к неутешительным выводам: турецкие курорты такого класса оказались в 3-6 раз дешевле.

Эксперты, опрошенные "Вестником АТОР", объясняют это "органическими" преимуществами Турции: во-первых, в Анталии таких отелей просто больше, выше конкуренция, они крупнее – оптовые закупки при обслуживании дают возможность снижать цену. Также в Турции развернута целая отрасль по потоковому обслуживанию таких отелей, например, это касается организации питания. Поставщики при этом почти всегда местные – это тоже влияет на цену. Ничего подобного в Краснодарском крае пока нет.

Также Турцию отличает более благоприятный климат: купальный сезон там на несколько месяцев длиннее, чем в Сочи.