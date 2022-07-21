21 Июля 2022
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Общество За рубежом
море, яхта, туризм (2021) | Фото: Накануне.RU

На изъятой яхте Керимова нашли, предположительно, яйцо Фаберже

Замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов якобы нашли яйцо Фаберже.

"Мы находим очень интересные вещи на яхтах... которые сейчас находятся в Сан-Диего. Мы нашли Фаберже или предположительно яйцо Фаберже на одной из них", - приводит РИА Новости слова Монако, сказанные на форуме по безопасности института Аспена.

Кому именно принадлежит яхта, она не сообщила, но добавила, что судно было задержано на Фиджи. Яхта, по некоторым данным, принадлежит Сулейману Керимову.

Теги: Яхта, яйцо Фаберже



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