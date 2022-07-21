Прокуратура: территорию свалки, горящей в Березовском, должны были рекультивировать

Полигон твердых коммунальных отходов, горящий вблизи Березовского, как оказалось, подлежал рекультивации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры по Свердловской области. По факту возгорания проводится проверка.

"Ранее природоохранная прокуратура направляла в суд исковое заявление к администрации Березовского городского округа, ООО "УРАЛ-СОТ ПЛЮС" о запрете действий по размещению (захоронению) отходов на бывшем полигоне твердых коммунальных отходов, возложении обязанности в течение 3 лет с момента вступления решения суда в законную силу привести земельный участок, занятый полигоном ТКО, в пригодное для использования состояние путем его рекультивации", - заявили в пресс-службе.

Березовский городской суд встал на сторону прокуратуры. В октябре 2019 года это решение подтвердил и Свердловский областной суд, а в июне 2022 года и седьмой кассационный суд. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям собственника участка, где располагается полигон. Особое внимание будет уделено тому, как соблюдались требования пожарной безопасности.

Более того, сотрудники ведомства проверят, как собственник участка и администрация Березовского г.о. исполняли решение суда о запрете действий по размещению и захоронению отходов на бывшем полигоне ТКО. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что огонь распространился на 600 кв.м., из-за чего к тушению привлекли 12 сотрудников и четыре единицы техники. Сейчас же на месте работают 12 единиц спецтехники, 37 человек личного состава. Помимо этого, для оперативной разведки пожара и его эффективного тушения задействована беспилотная авиационная система.