Турбина для "Северного потока" в начале недели прибыла в Германию, - министр экономики ФРГ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что турбина Siemens для "Северного потока-1" в начале недели прибыла в Германию.

Он добавил, что о передаче оборудования "Газпрому" будет сообщено по факту, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в районе 24 июля отремонтированная в Канаде турбина прибудет в Россию. 17 июля турбина Siemens Energy для компрессорной станции "Портовая" российского газопровода "Северный поток" отправлена с ремонтного предприятия в Канаде. Ее доставили самолетом в Германию.