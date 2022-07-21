21 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
МОО &quot;Первоуральское городское общество защиты животных&quot; (2020) | Фото: Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура

В Челябинской области ограбили приют для животных

В Катав-Ивановске в Челябинской области ограбили приют для животных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили Накануне.RU ОМВД по району.

В приют "Кот и Пес" проникли в ночь с 20 на 21 июля. Злоумышленники украли еду для животных - рыбу, мясо и молоко. Ущерб оценили в 2 тыс. рублей. Также они выпустили на улицу животных.

Как рассказала основатель приюта Венера Лукманова, многих животных уже поймали и вернули в приют, но некоторые остаются на улице. При этом она подчеркнула, что все животные стерилизованы и не проявляют агрессии к людям.

Теги: приют для животных, полиция,



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