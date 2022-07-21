В Челябинской области ограбили приют для животных

В Катав-Ивановске в Челябинской области ограбили приют для животных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили Накануне.RU ОМВД по району.

В приют "Кот и Пес" проникли в ночь с 20 на 21 июля. Злоумышленники украли еду для животных - рыбу, мясо и молоко. Ущерб оценили в 2 тыс. рублей. Также они выпустили на улицу животных.

Как рассказала основатель приюта Венера Лукманова, многих животных уже поймали и вернули в приют, но некоторые остаются на улице. При этом она подчеркнула, что все животные стерилизованы и не проявляют агрессии к людям.