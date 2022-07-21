21 Июля 2022
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Экономика Крым
Буровые платформы &quot;Черноморнефтегаза&quot; (2022) | Фото: Черноморнефтегаз

После ударов ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Крыму не хватает газа

Удары ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море привели к прекращению добычи газа, в Крыму теперь необходимо восполнять этот объем.

"Решения приняты: по закачке дополнительного газа в Глебовское газохранилище, для того чтобы больше активного газа было для покрытия пиков, и поставок газа по системе Краснодара в Крым. Необходимо решить вопрос финансирования. Сейчас как раз, по какому варианту действовать, мы работаем с Минфином и с Республикой Крым", - сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов на встрече с президентом России.

Примечательно, что предприятие в начале июня отрицало проблемы с поставками газа. "В настоящее время ГУП РК "Черноморнефтегаз" работает в штатном режиме. Работа газотранспортной системы и обеспечение потребителей природным газом осуществляется бесперебойно. Полуостров Крым обеспечен газом, закачка газа в подземное хранилище происходит в рамках установленного плана, что позволит удовлетворить потребность Крымского полуострова в природном газе в полном объёме", - говорилось в сообщении компании от 4 июня.

Теги: газ, крым, черноморнефтегаз



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