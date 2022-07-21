21 Июля 2022
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кульберг, митрополит евгений, церковь, рпц (2021) | Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Митрополит Евгений предложил назвать трассу от Казани до Екатеринбурга — "Екатерининская"

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил назвать скоростную трассу М-12 Казань - Екатеринбург - "Екатерининская". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Автодор уже собирает предложения по названию новой трассы, которые будут вынесены на голосование. Я бы предложил назвать "Екатерининская", - написал владыка.

Напомним, что на участке скоростной трассы Москва – Казань – Екатеринбург появится многофункциональная зона придорожного сервиса, в которую помимо мойки и отеля также включены торговая и вертолетная площадки.

Теги: Митрополит Евгений, трасса, Казань-Екатеринбург, Екатерининская



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