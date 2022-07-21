21 Июля 2022
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Политика За рубежом
самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

ЕС снял запрет на поставки товаров и услуг для авиаотрасли в Россию

Совет Евросоюза в седьмом пакете антироссийских санкций снял запрет на поставки России ряда товаров, технологий и услуг для авиационной отрасли.

Как отмечается в заявлении Совета ЕС, этого "требуют международные стандарты авиабезопасности ICAO (Международной организации гражданской авиации)".

Кроме того, сняты ограничения на финансовые транзакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия.

Ранее международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила о том, что у нее есть существенные опасения, связанные с безопасностью полетов в России. Российские самолеты зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов нескольких стран, из-за чего возникают проблемы с лицензиями на радиооборудование и с сертификатами летной годности.

Теги: ес, санкции, авиаотрасль, россия



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