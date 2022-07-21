Энергосистема Калининграда готова к работе в изолированном режиме - Минэнерго

Энергосистема Калининградской области готова к работе в изолированном режиме, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Еще особая тема на контроле – это газоснабжение и электроснабжение <…> Калининграда. По Калининграду: мы готовы работать в изолированном режиме, вопросы по топливообеспечению также решены с использованием и подземного хранилища, и ПРГУ "Маршал Василевский", и покупки еще двух газовозов", - сказал Шульгинов.

Ранее опасения по поводу возможного дефицита энергоресурсов в регионе высказывались в связи с транспортной блокадой, которую начала Литва в связи с санкциями ЕС.