21 Июля 2022
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Царские дни, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Патриарх: в христианских странах исчезает вера

Извращенное толкование Евангелия приводит к исчезновению веры в христианских странах, но Россия сохраняет себя от этого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Вера везде исчезает – я имею в виду христианский мир – или деформируется так, что от нее уже ничего не остается. Потому что в приложение к Евангелию люди своевольно включают такую трактовку текстов и такое этически неверное толкование, которое приводит реально к упадку нравственной и духовной жизни в тех странах, которые считались христианскими. Для нас это не повод сказать "мы другие, мы лучше" – это было бы совершенно неправильно. Но для нас это повод сказать: "Мы другие, дай Бог, чтобы у нас хватило сил оставаться другими". Не с точки зрения политических противостояний или военных подходов, а речь идет исключительно о нравственном и духовном измерении нашей жизни", - сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, его цитирует РИА Новости.

21 июля отмечает день обретения иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых в России образов.

Теги: Патриарх Кирилл, Казанская икона, проповедь



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