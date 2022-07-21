21 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Пожар на полигоне в Березовском (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Берёзовский. Сила_БГО&quot; / t.me/sila_bgo

Пожарные увеличили число людей и техники для тушения свалки в Березовском

Сотрудники МЧС увеличили группировку сил и средств для тушения полигона твердых бытовых отходов в Березовском.

Напомним, что огонь распространился на 600 кв.м., из-за чего к тушению привлекли 12 сотрудников и четыре единицы техники. Сейчас же, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работают 12 единиц спецтехники, 37 человек личного состава. Помимо этого, для оперативной разведки пожара и его эффективного тушения задействована беспилотная авиационная система.

Пожар на полигоне в Березовском(2022)|Фото: telegram-канал "Берёзовский. Сила_БГО" / t.me/sila_bgoПожар на полигоне в Березовском(2022)|Фото: telegram-канал "Берёзовский. Сила_БГО" / t.me/sila_bgoПожар на полигоне в Березовском(2022)|Фото: telegram-канал "Берёзовский. Сила_БГО" / t.me/sila_bgoПожар на полигоне в Березовском(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар на полигоне в Березовском(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, что 21-23 июля в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Теги: свалка, Березовский, тушение



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