Пожарные увеличили число людей и техники для тушения свалки в Березовском

Сотрудники МЧС увеличили группировку сил и средств для тушения полигона твердых бытовых отходов в Березовском.

Напомним, что огонь распространился на 600 кв.м., из-за чего к тушению привлекли 12 сотрудников и четыре единицы техники. Сейчас же, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работают 12 единиц спецтехники, 37 человек личного состава. Помимо этого, для оперативной разведки пожара и его эффективного тушения задействована беспилотная авиационная система.

Напомним, что 21-23 июля в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).